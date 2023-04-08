Петиция о демобилизации после 1,5 года службы набрала 25 тысяч подписей
8 апреля 2023, 13:22Читати новину українською
Петиция на сайте президента Украины о том, чтобы разрешить демобилизацию в Украине через 18 месяцев службы набрала необходимое количество подписей. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Петицию зарегистрировали 29 марта 2023 года. Автором является нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
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Что предполагает петиция
В петиции просят Владимира Зеленского обратиться в Верховную Раду. В частности, для того чтобы нардепы безотлагательно рассмотрели законопроект №9142.
Он предусматривает установление сроков демобилизации. А именно, чтобы:
- граждане Украины имели право на увольнение через 1,5 года после мобилизации, если они не хотят продолжать служить;
- была отсрочка от призыва на 5 лет для тех, кто отслужил максимальный срок по призыву во время мобилизации и уже демобилизовался.
Что известно о проекте закона №9142
- В Верховной Раде 24 марта 2023 года зарегистрировали проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации. Проект закона предусматривает, что после 18 месяцев службы военный может демобилизоваться.
- Если после 18 месяцев службы военный будет выполнять задания или участвовать в ведении боевых действий, то он может демобилизоваться в течение 10 дней после завершения работы.
- Сам Гончаренко объяснял, что сейчас возникла ситуация, когда одни люди служат без известных им сроков увольнения, в то время как другие не служат совсем.