Петиция о демобилизации после 1,5 года службы набрала 25 тысяч подписей

Петиция на сайте президента Украины о том, чтобы разрешить демобилизацию в Украине через 18 месяцев службы набрала необходимое количество подписей. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Петицию зарегистрировали 29 марта 2023 года. Автором является нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Важно Демобилизация по собственному желанию после 18 месяцев службы: обнародован текст законопроекта

Что предполагает петиция

В петиции просят Владимира Зеленского обратиться в Верховную Раду. В частности, для того чтобы нардепы безотлагательно рассмотрели законопроект №9142.

Он предусматривает установление сроков демобилизации. А именно, чтобы:

граждане Украины имели право на увольнение через 1,5 года после мобилизации , если они не хотят продолжать служить;

, если они не хотят продолжать служить; была отсрочка от призыва на 5 лет для тех, кто отслужил максимальный срок по призыву во время мобилизации и уже демобилизовался.

Что известно о проекте закона №9142