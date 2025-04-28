Считался пропавшим без вести с ноября: "на щите" вернулся воин из Кривого Рога Петр Бурка

На войне с российскими оккупантами погиб житель Кривого Рога Петр Бурка. Он выполнял боевые задачи на фронте и до последнего вздоха остался верен военной присяге.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Первый городской телеканал". Петру Бурке было всего 33 года.

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"На щите" домой вернулся криворожанин Петр Бурка

Петр Бурка родился в Одесской области, в селе Озерное. Но в последнее время мужчина жил и работал в Кривом Роге. Петр хорошо зарекомендовал себя как ІТ-специалист, но по зову сердца с начала полномасштабного вторжения служил в ВСУ.

Петр Бурка выполнял задачи в составе операторов БпЛА. Он был одним из лучших, умело руководил разведывательными и ударными дронами, а также формировал подразделения и обучал собратьев.

Воин погиб в ноябре 2024 года. До сих пор он считался пропавшим без вести, но его тело нашли и идентифицировали. Герой вернулся домой и найдет покой на родной земле.

Петра Бурку при жизни наградили знаком отличия за весомые достижения в защите страны. А уже посмертно его отметили медалью "За заслуги перед городом".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования по поводу гибели отважного защитника Украины Петра Бурки. Вечная ему дань уважения и память!

Напомним, в Донецкой области 15 апреля погиб 26-летний воин из Александрии Валерий Котов. Мужчина имел много планов, но кровавая война с Россией оборвала его молодую жизнь.

