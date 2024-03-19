Считали пропавшим без вести: на войне погиб украинский журналист и военный Петр Цурукин

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей на войне, развязанной Россией. Стало известно о гибели украинского журналиста и военного Петра Цурукина.

Обратим внимание, что Петра Цурукина ранее считали пропавшим без вести. Трагическую весть о гибели военного и журналиста принес Трускавецкий городской совет.

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Что известно о гибели Петра Цурукина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова отмечает, что официальной датой гибели журналиста считают 4 июня 2023 года. Самого Петра Цурукина в течение более полугода считали пропавшим без вести.

К сожалению, худшие опасения подтвердились – воин-герой действительно погиб. Вечная память воину Петру Цурукину и всем павшим за Украину!

– отметили в городском совете.

Известно, что Петр Цурукин работал на телеканале "СТБ". Он был главным редактором проекта "Один за всех". Кроме того, он был ведущим телеканала KYIV LIVE.

Местные власти пообещали дополнительно сообщить информацию о привозе тела павшего Героя и чин похорон.

На войне погиб Роман Принда

Трагическую весть принесли в Грабовецко-Дулибовской территориальной общине. Известно, что Роман Принда с позывным "Танчик" родился 14 февраля 1987 года. Защитник был командиром отделения 33 отдельного стрелкового батальона в составе 116 бригады.

в составе 116 бригады. Родился Роман Принда в селе Малые Дидушили Стрыйской общины. С трехлетнего возраста будущий защитник жил в селе Дулибы Грабовецко-Дулибовской территориальной громады. В Стрые он учился в школе №6 и ВПУ №34.

Известно, что павший герой с 2014 года был участником АТО. Также он прошел Иловайский котел. А свою жизнь за Украину он отдал 15 марта 2024 года. В тот день он выполнял боевое задание на окраине Брусков Конотопского района, что на Сумщине.

Также он прошел Иловайский котел. А свою жизнь за Украину он отдал 15 марта 2024 года. В тот день он выполнял боевое задание на окраине Брусков Конотопского района, что на Сумщине. У Романа Принды остались родители, сестры, жена и маленькая дочь Анастасия.

Согласно данным Института массовой информации, Петр Цурукин – 74-й медийщик, который погиб в результате полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Выражаем соболезнования родным и близким павших Героев Украины. Низкий поклон за их мужественный подвиг в противостоянии российским захватчикам!