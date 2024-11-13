"Разговор удивил в двух моментах": премьер Чехии поговорил с Трампом и раскрыл детали

Премьер-министр Чехии Петр Фиала разговаривал с Дональдом Трампом, который на прошлой неделе одержал победу на президентских выборах в США и уже провел встречи с рядом мировых лидеров. Среди обсуждений между обоими были двусторонние отношения между странами и не только.

Политики обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине, которую развязала Россия. Детали разговора чешский премьер рассказал журналистам в кулуаре климатического саммита СОР29 в Баку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ČTK.

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Петр Фиала поговорил с Дональдом Трампом

Разговор удивил меня с двух сторон. Была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. Я также был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора,

– рассказал премьер-министр Чехии.

Как рассказал Фиала, республиканец во время разговора напомнил ему о собственных связях с Чехией. От хорошо отозвался о своих отношениях со страной. У премьер-министра Чехии также спросили, рассказал ли ему Трамп какие-то детали своего плана по прекращению войны в нашем государстве.

Ведь еще до его избрания на президентский пост во второй раз, он обещал закончить агрессию России против Украины. Впрочем, Петр Фиала отвечать на этот вопрос не захотел. В то же время он выразил уверенность, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.

"Безусловно, иметь дело с российской агрессией в Украине, иметь дело с этой ситуацией будет нелегко, я думаю, мы все это знаем", – резюмировал Фиала.

К слову, The Telegraph писало, что "мирный план" Трампа может предусматривать создание 1200-километровой буферной зоны между Украиной и Россией. То есть предлагается замораживание текущей линии фронта и согласие Украины на отсрочку вступления в НАТО на 20 лет.