Політики обговорили також ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні, яку розв'язала Росія. Деталі розмови чеський прем'єр розповів журналістам у кулуарі кліматичного саміту СОР29 у Баку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ČTK.

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Петр Фіала поговорив із Дональдом Трампом

Розмова здивувала мене з двох сторін. Була справді відкрита дискусія. Дональд Трамп запитав мене про мої погляди на українсько-російський конфлікт та його вирішення. Я також був здивований сердечністю і доброзичливістю розмови,

– розповів прем'єр-міністр Чехії.

Як розповів Фіала, республіканець під час розмови нагадав йому про власні зв'язки з Чехією. Від добре відгукнувся про свої відносини з країною. У прем'єр-міністра Чехії також запитали, чи розповів йому Трамп якісь деталі свого плану щодо припинення війни у нашій державі.

Адже ще до його обрання на президентський пост вдруге, він обіцяв закінчити агресію Росії проти України. Втім, Петр Фіала відповідати на це запитання не захотів. Водночас він висловив упевненість, що кожен скаже те, що хотів сказати публічно.

"Безумовно, мати справу з російською агресією в Україні, мати справу з цією ситуацією буде нелегко, я думаю, ми всі це знаємо", – резюмував Фіала.

До слова, The Telegraph писало, що "мирний план" Трампа може передбачати створення 1200-кілометрової буферної зони між Україною та Росією. Тобто пропонується замороження поточної лінії фронту та згода України на відтермінування вступу до НАТО на 20 років.