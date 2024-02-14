Порошенко заявил, что его не выпустили за границу из-за предупреждения Буданова: что говорят в ГУР

Пятый президент Украины и руководитель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что ему снова не позволили выехать за границу. На этот раз – на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Распоряжение о командировке Порошенко для участия в Мюнхенской конференции безопасности не подписали из-за якобы угрозы его жизни за рубежом. О чем глава фракции "Европейская Солидарность" рассказал на брифинге после встречи со Стефанчуком.

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Порошенко заявил о запрете ехать за границу

По словам Порошенко, в Верховной Раде ему объяснили недопуск на конференцию тем, что получили информацию от руководителя ГУР о том, что главе фракции "Европейская Солидарность" якобы угрожает смертельная опасность.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил спикеру парламента Руслану Стефанчуку о том, что сразу после пересечения границы, а особенно в Мюнхене мне, как лидеру оппозиции, грозит смертельная опасность! И не способно меня защитить ни управление госохраны, ни вся система безопасности Германии. И единственный способ спасти Порошенко, это его не выпустить,

– сказал он.

Тем временем источники 24 Канала в ГУР отметили, что информацию о запрете выезда за границу Петра Порошенко прокомментировать пока не могут.

Как объяснили ситуацию в Верховной Раде

Порошенко на брифинге добавил, что у него якобы был запланирован ряд встреч, в частности в польском Сейме, с шестью президентами и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В то же время в Верховной Раде Украины заявили, что заявления представителей фракции "Европейская Солидарность" относительно неучастия их фракции в Мюнхенской конференции по безопасности являются "манипулятивными".

Там отметили, что в парламентскую делегацию, что будет участвовать в конференции, от "Европейской солидарности" входит народный депутат Украины Алексей Гончаренко, а заявлений и соответствующих документов, подтверждающих указанные выше встречи ни от самого Порошенко, ни от международных лидеров в Верховную Раду Украины не поступало.

Не единственная попытка Порошенко выехать за границу