Пилот Ан-26 игнорировал указания диспетчеров перед посадкой, – СМИ

Пилот самолета Ан-26, который 6 июля разбился на Камчатке, перед посадкой игнорировал указания из диспетчерской башни. Вместо этого он выбрал опасный курс.

Диспетчер рассказал, что экипаж Ан-26 вообще не реагировал на замечания. В то же время команде поступали советы, как зайти на посадку при благоприятных погодных условиях.

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Пилот выбрал другой курс: лететь к морю, сквозь туман и облака. Диспетчеры 3 раза рекомендовали экипажу изменить курс. Однако капитан принял решение действовать по собственному усмотрению.

Работники башни рассказали, что в конце полета пилот даже не смотрел на приборы. Из-за определенных причин экипаж просто ориентировался на местности и взглядом искал реку Палану. Как следствие, самолет налетел на прибрежную скалу.

По данным СМИ, похожая трагедия произошла в 2018 году с самолетом Ан-28. Тогда погибли 10 человек.

Трагедия с Ан-26: главное