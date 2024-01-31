Пилота "Джуса" посмертно наградили орденом "За мужество" II степени
Украинского пилота Андрея (Джуса) Пильщикова посмертно наградили орденом "За мужество". Он погиб 25 августа в небе над Житомирской областью.
В конце августа 2023 года стало известно о гибели пилота с позывным "Джус". Он был пилотом 40-й бригады тактической авиации.
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"Джуса" посмертно наградили орденом "За мужество"
Украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" наградили Орденом мужества II степени.
Награду, которую воину присвоили посмертно, его близким вручили в конце января. Об этом 31 января сообщила любимая девушка "Джуса" Мелания Подоляк.
В своем профиле в соцсети Мелания опубликовала орден и наградную книжку к нему.
Посмертно. Не понимаю до сих пор этого слова. Не принимаю,
– написала она.
Пилота Джуса посмертно наградили орденом "За мужество" / Фото Мелания Подоляк
Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в сентябре 2023 года.
Согласно ему, в тот день государственные награды получили военнослужащие, которые "проявили личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, за самоотверженное выполнение воинского долга".
Что известно о гибели "Джуса"
- Украинский пилот Андрей "Джус" Пильщиков погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа.
- Тогда, выполняя боевое задание, в небе столкнулись три учебно-боевых самолета L-39. За штурвалом одного из них был "Джус".
- Впоследствии в Воздушных Силах подтвердили гибель украинского пилота.
- Андрей Пильщиков служил летчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации. С началом полномасштабного вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева, был среди "призраков Киева". Позывной "Джус" появился в 2018 году после международных учений "Чистое небо 2018".