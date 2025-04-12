Украина потеряла еще одного пилота F-16: что известно о гибели летчика Павла Иванова

Трагическая весть всколыхнула Украину 12 апреля. Во время выполнения боевого задания погиб пилот истребителя F-16 Павел Иванов. Герой погиб, защищая родную землю от российских захватчиков.

Павел Иванов был одним из первых украинских летчиков F-16. Все, что известно о гибели пилота, сообщает 24 Канал.

Читайте также Первая потеря F-16 в Украине и гибель легендарного пилота: все, что известно

Украинский летчик F-16 погиб в бою

Украинский пилот Павел Иванов погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания на F-16.

Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов...

– сообщили Воздушные силы.

Также выразили глубокие соболезнования семье летчика. Герою было всего 26 лет.

Летчик F-16 погиб в бою / Фото Воздушных сил

В Воздушных силах констатировали, сегодня пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях. Осуществляют истребительное прикрытие авиационных ударных групп и наносят удары по объектам российского агрессора.

Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них! Вечного полета, Герою!

– подчеркнули Воздушные силы.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией. Она уже начала свою работу.

Зеленский отреагировал на гибель пилота

Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования семье и всем собратьям Павла Иванова.

Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства,

– заявил президент.

Также констатировал, что украинские F-16, "Миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов.

"Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко. Слава Украине!" – подчеркнул президент.

Майор и Герой Украины посмертно

Владимир Зеленский присвоил Павлу Иванову звание Героя Украины посмертно с вручением ордена "Золотая Звезда". Соответствующий указ обнародовали на сайте президента 12 апреля.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу,

– говорится в документе.

Также стало известно, что капитану Павлу Иванову посмертно присвоили звание майора.

Как собратья и друзья вспоминают Павла Иванова

Павел Иванов был одним из первых украинских летчиков F-16. Об этом рассказал летчик-штурмовик Воздушных сил. Ростислав Лазаренко обнародовал щемящее сообщение.

Один из первых украинских летчиков F-16 – боевой летчик-штурмовик, который до переобучения совершил 130 боевых вылетов вместе со своей боевой семьей. Я так гордился, когда ты впервые вылетел на F-16... Помню, какими вы были еще молодыми в начале полномасштабного вторжения... Помню, как встретил тебя в первые дни: с легким ранением на лице после обстрела, уставший, но несокрушимый. В прямом смысле – рвался в бой,

– отметил Лазаренко.

Также подчеркнул, что смелости и решительности Иванова хватило бы на многих летчиков. Командир отметил, что Павел никогда не отказывался от боевых задач. Он был действительно сильным летчиком.

Настоящий. Без пафоса, без бравады – просто свой, надежный, с характером. Твой боевой путь начинался с нашей боевой семьи, и ты ни разу не подвел – ни меня, ни кого-то из нас. Ты был настоящим воином, человеком с большим сердцем. Твой боевой путь начинался с нашей боевой семьи, и ты ни разу не подвел – ни меня, ни кого-то из нас. Ты был настоящим воином, человеком с большим сердцем,

– с грустью и болью написал Лазаренко.

Павел Иванов был одним из первых украинских летчиков F-16 / Фото из фейсбука Лазаренко

Мэр Геническа, военный Станислав Бунятов обнародовал фото, сделанное возле самолета. На нем Павел Иванов одет в амуницию летчика.

Вечная Слава Герою,

– написал "Осман".

Павел Иванов / Фото из телеграма Бунятова "Говорит Снайпер"

Известный украинский фотограф Константин Либеров также обнародовал щемящее сообщение в инстаграме.

Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное – помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на F-16. Все радовались. Все это очень и очень больно,

– написал Либеров.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского пилота Павла Иванова. Вечная память и слава Герою!