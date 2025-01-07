"Американцы не могли поверить": как украинский пилот F-16 4 ракетами сбил 6 ракет врага

Американский F-16, которым управлял украинский пилот, впервые в истории уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет. Это произошло во время массированной воздушной атаки 13 декабря.

На вопрос, как ему удалось сбить 6 вражеских ракет четырьмя, пилот F-16 смеется и отвечает, что у него на борту есть "секретное" оружие, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Facebook начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната.

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Как украинские пилоты на F-16 творят историю

Тогда утром 13 декабря в небе над Украиной находились почти 200 вражеских беспилотников, "Кинжалы", баллистика и 94 крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Основная цель украинского истребителя – перехват именно крылатых ракет.

Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из 8 крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия – значит ракеты имеют собственный РЭБ – так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал – обе цели уничтожены!

– поделился деталями своей работы Герой.

Под крыльями F-16 только четыре авиационные ракеты класса "воздух – воздух": среднего и ближнего радиуса действия. Сначала пилот использовал ракеты с большей дальностью. А потом ему пришлось приблизиться к целям до около двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия.

Я подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже "фонит" российским РЭБом, но это им не слишком помогло. Первый пуск – цель сбита, второй – тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел собственными глазами!

– делится эмоциями летчик.

После сбивания четырех ракет пилоту было приказано отойти в другой район. Однако на его пути появилась еще одна цель, которая, вероятно, направлялась на столицу. Тогда летчик принял решение продолжать бой. Но из вооружения на его F-16 осталась только скорострельная авиационная пушка.

Военный признается, что шансов попасть в ракету, летящую со скоростью более 650 километров, было немного. Кроме того, это опасно, ведь огонь нужно вести на расстоянии не более 500 метров.

Пилот понимал всю опасность, но в США его научили, как правильно действовать. Правда, эти учения по сбиванию целей авиационной пушкой происходили только на тренажерах. А здесь впервые приходилось действовать в реальном времени.

Сначала искал цель внизу – ничего. Затем набрал высоту, поднял радар и увидел ее. Сделал все, как учили инструкторы в США, как отрабатывал на тренажере. Несколько очередей из пушки – и взрыв... потом еще один! Повторная детонация... подумал я, – но, как оказалось по результатам объективного контроля – ракет было две!

– рассказал летчик.

Юрий Игнат рассказал, что героя встречали аплодисментами и овациями на аэродроме. "Приятно удивлены были и американцы за океаном, узнав, как работают их подопечные", – уточнил военный.

Он подчеркнул, что Воздушным силам хотелось бы иметь на вооружении более новые модификации "Эфок" с более мощными радарами и дальнобойными ракетами, потому что в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологическими самолетами россиян довольно трудно.

Сейчас украинские пилоты ежедневно доказывают, что они – лучшие, то ли в кабине советского, то ли – американского истребителя.

Только представьте, какую грозную сдерживающую силу в центре Европы будут составлять закаленные войной украинские пилоты, когда на вооружение Воздушных сил поступят, скажем, F-35-е!

– подытожил Юрий Игнат.