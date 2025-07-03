Первым сбил ракеты, которые летели на Киев, – командование ВС о роли Устименко в обороне Украины

Ночью 29 июня во время отражения российской массированной атаки погиб пилот F-16 Максим Устименко. Летчик погиб как Герой, отведя подбитый самолет от населенного пункта.

3 июля в центре Киева состоялось прощание с подполковником, Героем Украины Максимом Устименко. Ему на момент гибели было всего 32 года. Похоронят защитника на Киевщине, передает 24 Канал.

Смотрите также "Шансов не было": в ПвК "Запад" рассказали о гибели пилота истребителя F-16 Максима Устименко

Имел уникальный боевой опыт

Во время прощания с пилотом F-16 подполковником Максимом Устименко военное командование рассказало о его уникальном пути и роли в воздушной обороне Украины.

Так, заместитель командующего Воздушных сил генерал Сергей Голубцов вспомнил, как Максим еще в 2016-м был среди первых выпускников, которые овладели боевыми самолетами. Из 15 пилотов того выпуска шестеро уже погибли.

Генерал Олег Захарчук отметил, что Устименко был заместителем командира по летной подготовке, именно он должен был формировать будущее украинской боевой авиации.

Также генерал добавил, что действия Максима позволили осознать, как действовать в условиях комбинированных атак. Устименко первым уничтожил ракеты, которые летели на Киев, и помог сформировать новую логику обороны столицы. Его опыт и решительность стали основой для развертывания зоны дежурства в северном направлении.

По словам Захарчука, Устименко был одним из тех, благодаря кому родился образ "Призрак Киева".

Это был пилот, который знал и любил свое дело, понимал потенциал F-16 и умел реализовывать его на полную,

– подчеркнул Захарчук.