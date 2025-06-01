Меня убили, а я как будто забыла умереть, – интервью жены пилота Болотова, погибшего на задании

За свои 24 года пилот Су-27 Иван Болотов освоил четыре типа самолетов и выполнил десятки боевых заданий. Последнее – 2 февраля 2025 года. Его догнали российские ракеты, а шансов уклониться или катапультироваться не было.

"Он даже не знает, что погиб. Мы с родными говорим, что он до сих пор на боевом задании. Летает где-то в небе и не знает, что с ним произошло. Ему не было больно", – говорит жена Анастасия Болотова.

В рамках проекта "Жизнь после потери" на сайте 24 Канала Анастасия рассказала, каким человеком был пилот Иван Болотов, почему мечтал летать именно на Су-27 и как она пытается пережить потерю родного человека.

Стоит внимания "Я потеряла большую планету": истории 4 матерей, чьи дети погибли на войне

От дружбы до любви: история Ивана и Анастасии

История Ивана и Анастасии началась с дружбы. Они жили в соседних дворах, поэтому еще детьми гуляли в одной компании. И долго были просто друзьями, пока не поняли, что любят друг друга.

Иван был из семьи летчиков, его дедушка и прадедушка также покоряли небо. Поэтому, после того как закончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, переехал в Харьков, где поступил в Национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Он очень хотел поднять в небо истребитель Су-27, на котором летал его дедушка.



Иван все-таки овладел истребителем Су-27 / Фото из семейного архива

Иван был очень целеустремленным. Никогда не говорил "не могу", а делал все, что в его силах. Анастасию поражало, что пока их ровесники хотели гулять и отдыхать, парень очень старался поступить в Харьков и обеспечить себе хорошее будущее. Он был человеком с искренней душой и глубоким умом, вспоминает жена.

Еще будучи друзьями они постоянно виделись, когда Иван приезжал домой. Друзья шутили, мол, а может вы все-таки встречаетесь? И впоследствии Анастасия поняла, что действительно хочет строить свое будущее именно с ним.

Я первая поняла, что очень люблю его. Мы гуляли вокруг озера. Я смотрела на него и мне казалось, что вокруг совсем ничего нет. Мне хотелось, чтобы он всегда был рядом и никуда не уезжал. Тогда я поняла, что это уже не дружба, а любовь,

– вспомнила Анастасия.



Анастасия и Иван / Фото из семейного архива

Иван мечтал о семейном тепле и доме, в котором всегда ждут. И вместе с Анастасией они создали семью, полную любви и заботы. После свадьбы поехали в Карпаты с друзьями, где провели время в теплой атмосфере. Иван очень любил горы за их величие, тишину и силу. Именно там, среди облаков и вершины, он чувствовал настоящую свободу.



Свадьба Анастасии и Ивана / Фото из семейного архива

О своем первом боевом вылете Иван рассказал жене лишь через несколько дней после выполнения. Они планировали ребенка и он не хотел ее волновать. После – у них появился ритуал. Каждый раз перед боевым заданием Иван писал жене: "Я погнал". Тогда она понимала, что это не просто вылет.

Я постоянно писала ему слова любви и чтобы берег себя. Ванечка всегда говорил, что это как какой-то купол над ним, что бережет его от всего злого и от российских ракет. Когда появился ребеночек, мы уже отправляли ему "кружочки" вместе с Манюньчиком. Писали, что верим в него и всегда поддерживаем. Ванечка говорил, что он нас очень любит и что должен вернуться домой живым,

– рассказала Анастасия.

Анастасия рассказала, что Иван очень ждал сына. Это было одно из самых больших их совместных мечтаний. Был рядом на родах и поддерживал, а сын как будто чувствовал, когда ему надо родиться, будто знал, когда папа будет в Киеве. У них был еще один общий "ребенок", как говорит Анастасия, – их любимая собака, по имени Джави.



Вся семья Болотовых вместе / Фото из семейного архива

Каждый раз, возвращаясь домой после полетов, Иван с восторгом рассказывал, как его железная птичка прорезала облака, как он видел сверху закат... И как махал мне рукой, пролетая над нашим домом. Я бесконечно гордилась и до сих пор горжусь тем, что он – мой муж,

– поделилась Анастасия.

"Такого еще не было": последний разговор с мужем

Перед тем как укладывать ребенка спать, Анастасия звонила мужу. Вечером перед гибелью Ивана, сын очень плакал. Она сказала мужу, что перезвонит позже, но Иван ответил, что хочет просто на них посмотреть.

"Ванечка смотрел на меня и на сына, как будто разглядывал. Потом это вылетело из головы, до второго числа (когда Иван погиб – 24 Канал), но такого еще не было. Я об этом думала очень долго, потом легла спать. Утром он, как обычно, написал, что он "погнал", – рассказала жена.



Семья Болотовых / Фото из семейного архива

"Не надо было говорить – я почувствовала": о гибели Ивана

Днем Анастасия собирала вещи, они с ребенком и собакой должны были впервые ехать к Ивану в Миргород. Вместе с ней были мама и подруги. У мамы зазвонил телефон, Анастасия взяла его. Звонила мама Ивана.

"Я не хотела отдавать телефон, он был у меня в руках. Я понимала, что там что-то не так. Мама сказала отдать ей телефон. Я стояла к ней спиной и услышала, как она начинает кричать и падает. Тогда поняла, что это за ощущение было. Мне даже не надо было говорить, что там. Дальше почти ничего не помню. Я очень кричала, не понимала как дальше жить", – поделилась Анастасия.

Она вспоминает, что постоянно думала, как будто это просто страшный сон. Что вот сейчас она проснется и все будет хорошо – Иван напишет, как обычно, ведь не было ни одного дня, чтобы он не писал ей.

Впервые не услышать: "Спокойной ночи, любимая" – это прям ужас. В первую ночь я не спала. Подошла к малышу, а мне в окне мерещился силуэт Ванечки. Я включила ночник, но силуэт не исчез. Мне было очень страшно, потому что я не понимала, что вокруг меня происходит. Уже нет жизни. Меня убили, а я как будто забыла умереть,

– вспомнила Анастасия.

"Не буду врать – я не понимаю, как дальше жить"

За четыре месяца после гибели мужа Анастасия очень изменилась – стала жестче и больше не видит тех ярких красок в жизни, что были раньше. Иван был защитником и заботился об их с сыном безопасности. Теперь она должна позаботиться о них сама.

Пока, призналась Анастасия, она не видит будущего для себя. Пытается загрузить себя делами, а когда уже совсем не выдерживает – пишет психологу и та помогает выйти из этого состояния.

"Я бы хотела сказать женам, мамам и папам, которые потеряли своего ребенка или мужа, что надо держаться. Как минимум ради памяти о них. Но, честно, не буду врать – я сама еще не понимаю, как жить дальше и существовать", – сказала Анастасия.

Важно! Почтить память Ивана Болотова, который отважно защищал украинское небо, можно подписав петицию для присвоения летчику звания Героя Украины.