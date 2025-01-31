"Буду летчиком": пилот МиГ-29 очаровал сеть видео, где еще ребенком мечтал о небе

Пилот МиГ-29 очаровал сеть архивными кадрами из детства. На опубликованном в сети видео маленький мальчик мечтает, как однажды станет летчиком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пилота МиГ-29 DeNfiX.

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Детская мечта, которая стала реальностью

Украинский защитник, пилот МиГ-29 под псевдо DeNfiX поделился воспоминаниями из своего детства. Так, он опубликовал архивное видео, на котором еще ребенком мечтает стать летчиком.

Так, маленький мальчик помогает по хозяйству, и на вопрос, вероятно, мамы: "Кем он станет в будущем? Пекарем или поваром?", уверенно и с улыбкой на лице отвечает:

Буду летчиком!

Пилот МиГ-29 поделился воспоминаниями из детства: смотрите видео

Воспоминания пилота очаровали и покорили сеть. За несколько дней видео просмотрели сотни тысяч пользователей и оставили свои комментарии:

"Рад, что ваша мечта сбылась. Чтобы количество взлетов равнялась количеству посадок",

"Спасибо Вам за каждый вылет, за каждый манёвр, за каждый удар, что приближает победу. За то, что, рискуя собой, Вы дарите нам веру в несокрушимость, в силу, в Украину",

"Берегите себя! Чтобы мы увидели видео парада победы на Крещатике из кабины вашего самолета".

К слову, на счету DeNfiX не один сбитый вражеский дрон. Ранее пилот МиГ-29 в сети показывал, как сбивал вражеские "Шахеды" во время российских атак.