"Буду летчиком": пилот МиГ-29 очаровал сеть видео, где еще ребенком мечтал о небе
Пилот МиГ-29 очаровал сеть архивными кадрами из детства. На опубликованном в сети видео маленький мальчик мечтает, как однажды станет летчиком.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пилота МиГ-29 DeNfiX.
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Детская мечта, которая стала реальностью
Украинский защитник, пилот МиГ-29 под псевдо DeNfiX поделился воспоминаниями из своего детства. Так, он опубликовал архивное видео, на котором еще ребенком мечтает стать летчиком.
Так, маленький мальчик помогает по хозяйству, и на вопрос, вероятно, мамы: "Кем он станет в будущем? Пекарем или поваром?", уверенно и с улыбкой на лице отвечает:
Буду летчиком!
Пилот МиГ-29 поделился воспоминаниями из детства: смотрите видео
Воспоминания пилота очаровали и покорили сеть. За несколько дней видео просмотрели сотни тысяч пользователей и оставили свои комментарии:
- "Рад, что ваша мечта сбылась. Чтобы количество взлетов равнялась количеству посадок",
- "Спасибо Вам за каждый вылет, за каждый манёвр, за каждый удар, что приближает победу. За то, что, рискуя собой, Вы дарите нам веру в несокрушимость, в силу, в Украину",
- "Берегите себя! Чтобы мы увидели видео парада победы на Крещатике из кабины вашего самолета".
К слову, на счету DeNfiX не один сбитый вражеский дрон. Ранее пилот МиГ-29 в сети показывал, как сбивал вражеские "Шахеды" во время российских атак.