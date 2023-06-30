Пилот самолета героически спас жизнь целой роты: военный ВСУ отметил важность авиации
Украинские защитники крайне нуждаются в западной авиации. Истребители не только поспособствуют наступлению ВСУ, но и сохранят их жизни.
Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, были случаи, когда пилот самолета спасал жизнь целой роты.
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"Да, самолеты очень нужны. Я думаю, что аргументы понимают все. Самолеты прежде всего берегут наши жизни. Чем больше работает артиллерия и самолеты, тем меньше потерь пехоты", – отметил Фирсов.
Когда истребитель залетает на территорию врага и уничтожает его артиллерию, тем самым сохраняет подразделения первой линии обороны. Если говорить о роте, то это около сотни человек, которые часто даже не знают имени пилота.
Вражеская авиация работает по полной
В последние недели значительно активизировалась российская авиация. Но украинские защитники делают все, чтобы противовоздушными средствами сбивать вражеские самолеты.
"Это свидетельствует о том, что у врага существенные проблемы. Они рискуют, залетая на наши территории, чтобы уменьшить напряжение и инициативу с нашей стороны", – добавил Фирсов.
F-16 для Украины: последние новости
- Украина продолжает настаивать на скорейшем получении F-16 от западных партнеров. Эти истребители способны изменить ход войны, поскольку преобладают любые российские самолеты в малозаметности, распознавании врага и прицельной дальности выстрела.
- Как известно, союзники Украины сформировали так называемую коалицию истребителей. Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания предоставят Украине необходимую ей боевую авиационную мощность. К коалиции присоединится также Португалия.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется получить план поставки F-16 уже летом. Говорилось, что через 6 – 7 месяцев после начала тренировок пилотов Украина получит первые самолеты.