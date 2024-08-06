Пилоту "Пчеловода", который уничтожил российский самолет без оружия, просят присвоить звание Герой Украины
В полномасштабной войне России против Украины погиб один из "Призраков Киева". Его собратья просят присвоить ему звание Героя Украины.
Погибшему пилоту Валентину Коренчуку с позывным "Пчеловод" просят присвоить звание Героя Украины посмертно. 40 бригада тактической авиации Воздушных Сил ВСУ подала в Офис Президента Украины соответствующую электронную петицию.
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Он прижал вражеский самолет к земле
Весной 2022 года он защищал небо Киева и провел уникальный для истории современной авиации бой. Летчик пошел на близкое столкновение в небе, так называемый "собачий бой", с российским штурмовиком Су-25. с этого самолета планировали осуществить бомбовый удар по центру Киева.
Валентин Коренчук – один из "Призраков Киева" / Фото, предоставлено 24 Каналу
Валентин Коренчук, маневрируя на истребителе МИГ-29, без применения оружия прижал врага к земле, и фактически раздавил его.
После таких боев о нем и других летчиках Васильковской бригады начали говорить, как о "Призраках Киева",
– говорится в сообщении.
Пилот посвятил службе в Воздушных силах более 20 лет жизни. Он также принимал участие в АТО. За время полномасштабной агрессии совершил более 80 боевых вылетов. Провел в небе примерно 300 часов. При этом ему удалось поразить десятки целей противника, среди которых:
- вражеские самолеты,
- крылатые ракеты,
- разведывательные и ударные БПЛА,
- наземные объекты и техника.
Его отметили государственным орденом "За мужество" (III степени).
Он был одним из первых пилотов, который начал международную публичную кампанию по предоставлению Украине современных самолетов F-16 и модернизации украинской боевой авиации в целом.
Сегодня каждый из нас может почтить память о защитнике неба своим голосом.