Пилоты уже почти готовы, – польский генерал сказал, когда F-16 будут в Украине

Украинские пилоты уже почти готовы использовать многоцелевые самолеты F-16 в бою с оккупантами. Это означает, что вскоре Украина может получить первых истребителей.

Такое мнение высказал Вальдемар Скшипчак, польский генерал, экскомандующий сухопутными войсками Польши. Он считает, что подготовка украинских пилотов на западных самолетах продолжается уже давно, "поскольку обучение пилота на F-16 должно проходить в течение двух лет".

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F-16 могут появиться в Украине до конца лета

Польский генерал считает, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. Он убежден, что через два – три месяца у Украины будут самолеты F-16.

Сейчас же должно быть только принято решение: из каких стран будут самолеты. США имеют многие истребители этого типа в пустыне в Аризоне и могут их передать. На мой взгляд, через два – три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать,

– сказал он.

Кроме того, Вальдемар Скшипчак прокомментировал то, что Украина могла бы получить самолеты от Австралии. Речь идет об истребителях F/A-18 Hornet.

"Самолеты F-18 также очень хороши, их использует, например, Финляндия. Важно то, чтобы украинские пилоты были готовы их обслуживать и чтобы эти самолеты имели новейшее вооружение", – отметил он.

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