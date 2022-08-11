путин в отчаянии и нуждается в прекращении огня, – Пионтковский

владимир путин всеми способами пытается достичь так называемых "мирных переговоров" с Украиной. Ему нужно заморозить войну хотя бы на полгода, чтобы получить "передышку".

Об этом 24 каналу заявил российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, путин понимает, что начал проигрывать войну. Поэтому в отчаянии пытается всяческим способом достичь перемирия, чтобы собраться силами.

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Путин понимает, что проигрывает

По мнению Пионтковского, переговоры на данный момент будут выгодны путину. Он хочет юридически закрепить за собой оккупированные территории с начала полномасштабного вторжения и остановить поставки западного оружия в Украину.

Он проиграл войну. путин видит, что потенциал украинской армии увеличивается с каждым днем. Ему нужно остановить боевые действия, чтобы закрепить за собой огромные куски украинской территории и перекрыть поток оружия в Украину. Хочет заморозить войну на полгода, чтобы собраться с силами,

– считает Пионтковский.

Украине ни в коем случае нельзя сейчас соглашаться на какие-либо переговоры с россией. Пионтковский убежден, что на первый же день после перемирия вся путинская клоака вылезет и будет что-то кричать наподобие: "Дадим миру шанс! Немедленно перестаньте возить оружие в Киев". Таким образом он может сбить западную военную помощь.

Пионтковский подчеркнул, что сейчас путин пытается использовать президента Турции Реджепа Эрдогана, который выглядит "главным по прекращению огня в Украине". Сначала может показаться, что российский диктатор действительно как-то повлиял на него. Но это все сказочки.

"Эрдоган начал повторять макроновские нарративы "не унижайте россию", "нужно правильно разговаривать с путиным". Но Эрдоган, в отличие от западных лохов, умный и циничный политик. Он все время переигрывает путина. Пока тот борется с расширением НАТО, Эрдоган уже забрал Южный Кавказ у него (ситуация в Нагорном Карабахе – 24 канал)", – подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский о необходимости путина в перемирии: смотрите видео

Добавим, советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк объяснил, почему Украина ни в коем случае не будет сейчас соглашаться на мирные переговоры с россией. Это может буквально обернуться для государства полным упадком.