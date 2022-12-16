Часть окружения уговаривает: Пионтковский рассказал, почему Путин не согласился вывести войска

Владимир Зеленский предложил России закончить войну и вывести войска из Украины на Рождество. Андрей Пионтковский считает, что точки зрения на этот счет в Кремле разделились.

Об этом российский публицист и оппозиционный политик из США рассказал 24 каналу. В то же время главный рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что о выводе войск не может быть и речи.

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По словам российского публициста, на самом деле в Кремле нет единой позиции относительно того, как России нужно дальше действовать в войне против Украины.

Я думаю, что какая-то часть окружения Владимира Путина уговаривает (вывести войска из Украины – 24 канал). Однако, посмотрите, что происходит на российских пропагандистских каналах. Там пошел полный "разнос",

– отметил Пионтковский.

Раскол в Кремле из-за войны в Украине

Как рассказал политик, разные пропагандисты получают указания "из разных башен Кремля".

Пионтковский объяснил, что после потери оккупантами Херсона в России сформировались 2 ярко выраженные группы людей, имеющих разные взгляды на события в Украине:

партия войны;

партия мира.

По словам публициста, не следует идеализировать вторую группу.

"Они – такие же негодяи, как и партия войны. Ведь 24 февраля все они поддерживали нападение России на Украину", – подчеркнул Пионтковский.

Андрей Пионтковский рассказал о настроениях в Кремле: смотрите видео

"Предатели" в окружении Путина

Оппозиционный политик сообщил, что в кремлевских телеграмм-каналах активно распространяют фамилии людей, относящихся к так называемой партии мира. В этот лагерь входят представители экономического блока:

министр финансов России Антон Силуанов;

глава Центрального банка Эльвира Набиуллина;

министр экономического развития Максим Решетников.

Как отметил политик, к этим людям их оппоненты относятся крайне негативно.

Их считают изменниками, которые подчеркивают катастрофические последствия войны для экономики,

– отметил публицист.

Борьба в Кремле продолжается

Оппозиционный политик добавил, что между условными партиями мира и войны идет борьба за влияние на российского диктатора.

"Все это породила потеря россиянами Херсона. А вот Мелитополь, о котором сказал Валерий Залужный, ускорит этот процесс", – сказал Пионтковский.

Война России против Украины: главное

Российские военные продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Украинские воины сдерживают оккупантов и дают отпор захватчикам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные должны удержать действующую линию фронта и не потерять позиции, создать резервы и усилить противовоздушную и противоракетную оборону.

Также Залужный подчеркнул, что для ВСУ важно подготовиться к новой фазе войны, которая может начаться в феврале. Он подчеркнул, что Россия может пойти в наступление по разным направлениям, в том числе и на Киев.