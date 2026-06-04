Украина официально передаст письмо Путину, – Сибига

Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. Украина официально передаст его через дипломатические каналы.

Об этом 4 июня сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Какого ответа ожидает Украина?

Андрей Сибига назвал открытое письмо украинского лидера к российскому диктатору "серьезным и содержательным" предложением о прекращении войны.

В частности, там говорится о четких шагах для прекращения агрессии и приглашение России встретиться на уровне лидеров стран.

Мы также официально передаем это письмо по дипломатическим каналам,

– заявил глава украинского МИД.

В Киеве ожидают "содержательный" ответ от России и подчеркивают необходимость прекращения войны и избрания мира.

Напомним, что в письме украинский президент написал, что Россия, по данным разведки, планирует продолжать войну еще как минимум в 2027 – 2028 годах. Зеленский отметил, что выбор сейчас зависит от России, и призвал прекратить войну.

К тому же агрессор рассматривает возможность привлечь новые стороны к конфликту и усилить эскалацию в регионе – речь идет о Беларуси и Приднестровье