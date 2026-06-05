Не совсем к Путину, – политолог сказал, к кому на самом деле обращался Зеленский в письме

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. Он призвал кремлевского диктатора к прямому диалогу и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук озвучил 24 Каналу мнение, что письмо Зеленского имеет три целевые аудитории. В частности, это россияне, украинцы и западные страны.

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Для кого Зеленский писал письмо?

Андрей Ткачук отметил, что одна из целевых аудиторий этого письма – это рядовой россиянин. Потому что там очень много месседжей о том, что война уже перешла на территорию России, к ним постоянно прилетает.

Они (россияне – 24 Канал) все равно замеряют общественный резонанс, настроения. Они все равно на это ориентируются и реагируют. Потому что без поддержки гражданского населения ты не сможешь вести никакую войну очень долго. Потому что все-таки Россия – еще не Северная Корея, как бы Путину этого не хотелось,

– сказал политолог.

Также обращение направлено и на украинскую аудиторию. Владимир Зеленский не боится писать такие письма, предлагать какие-то практические вещи в контексте мирных переговоров, демонстрировать силу и способности Украины.

Целевая аудитория есть и за океаном, в Европе – показать то, что мы не отказываемся от переговорного процесса, мы готовы. Такой сигнал: "Помогите нам сесть за стол переговоров и дожимать Путина для мира". Потому что в этой истории мало написать Путину,

– считает майор ВСУ.

По его словам, это письмо разозлит Путина. В частности, там говорится об ударах по объектам на территории России, российских потерях на фронте, отсутствии продвижений.

Интересно, как отреагируют российские элиты. Как писали западные СМИ, ранее Путин просил у олигархов о помощи российскому бюджету и поддержке войны против Украины.

Затем произошла война против Ирана, которую развязали США. Позиции Путина и их экономики немного улучшились. Поэтому сейчас происходят определенные процессы, попытка весенне-летней наступательной кампании, которая не имеет результатов, которые хотели бы видеть россияне. Поэтому у нас есть определенные положительные вещи, которые сейчас происходят, есть на что давить,

– добавил Ткачук.

Ткачук о письме Зеленского: смотрите видео

Что известно о письме Зеленского?

4 июня Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину в открытом письме. Там президент Украины отдельно поднял самые болезненные для Кремля темы: большие потери российской армии, истощение ресурсов, внутреннее напряжение в России и риск новой эскалации из-за Беларуси и Приднестровья.

В Кремле отреагировали на открытое письмо Владимира Зеленского. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию Путина. По его словам, российский диктатор уже знает о содержании обращения украинского президента.

Впоследствии, 5 июня, Путин ответил на письмо Зеленского. Он сказал, что "быстро" посмотрел его. В частности, он нашел там "элементы хамства", заявив, что это попытка сорвать возможность личной встречи. Он добавил, что пока "не видит смысла" встречаться с украинским президентом. Хотя диктатор признал, что Зеленский просил о встрече.