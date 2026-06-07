"Надо без мегафона": Песков пожаловался, что Зеленский не передал письмо Путину "лично"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Владимира Путина прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению, обнародовав открытое письмо к российскому диктатору. В Кремле в очередной раз отреагировали на обращение украинского лидера и выразили свое недовольство такой открытой коммуникацией.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии для росСМИ.

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Что сказал Песков об открытом письме Зеленского?

Пресс-секретарь Кремля заявил, что подобные обращения не могут быть публичными. Песков отметил, что если бы Зеленский действительно хотел передать письмо главе Кремля, то мог бы сделать это в установленном порядке, не объявляя о нем публично.

Мы, бюрократы, все делаем в установленном порядке. Если Зеленский хотел передать письмо Путину, он мог просто это сделать, а не объявлять об этом. Если хочешь передать письмо – передай. Если используешь мегафон – не называй это письмом,

– сказал он.

По словам представителя Кремля, использование публичных заявлений для передачи таких сообщений не соответствует дипломатической практике. Также он процитировал слова Путина, который ранее заявлял, что попытки Зеленского "изображать Рэмбо" неуместны. Сам спикер добавил, что украинский президент "хочет, но не напоминает" героя известного боевика.

Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в Киев якобы приезжал "достаточно крупный" российский бизнесмен, которого "многие знают". В то же время имя предпринимателя он не назвал и никаких дополнительных деталей не привел.

Напомним, недавно Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к Владимиру Путину, в котором призвал Россию прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Президент Украины отметил, что Москва не достигла поставленных целей, а дальнейшее продолжение боевых действий только приводит к новым потерям и истощению ресурсов Кремля.

В ответ Путин назвал обращение украинского лидера "хамством" и заявил, что Зеленскому следует участвовать в президентских выборах. Также российский диктатор отметил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отреагировал на письмо Зеленского. Он отметил, что лидерам пора встретиться и обсудить возможное завершение войны в Украине.

Отметим, Reuters пишет, что послание Зеленского было адресовано не только Путину. Оно также должно было повлиять на российскую элиту, западных партнеров и президента США Дональда Трампа.