Очень удачно написано: почему письмо Зеленского к Путину стало гениальным ходом
Украина после удара по Санкт-Петербургу сделала не только силовой, но и политический шаг. Письмо Владимира Зеленского к Путину стало сигналом не только для Кремля, но и для российских элит.
Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, почему это письмо было написано очень точно. По его словам, после демонстрации украинских возможностей Россия получила простой вопрос, от которого ей будет трудно отвернуться.
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Россиянам показали простой выход
После удара по Санкт-Петербургу российская пропаганда пыталась объяснить жителям, что обстрелы якобы будут продолжаться из-за "СВО". Но это перевернутая логика, потому что именно присутствие российских войск в Украине является причиной, почему война возвращается на территорию России.
Напомним! 4 июня 2026 года Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к Владимиру Путину, в котором призвал его перейти к прямому диалогу и предложил завершить войну через личную встречу и переговоры. Президент подчеркнул, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, обмена пленными по принципу "всех на всех" и к разговору с участием гарантов безопасности.
У россиян есть интернет, образование и доступ к информации, однако им до сих пор не проговаривают базовую вещь: достаточно вывести войска, и удары прекратятся.
Чтобы это все закончилось, чтобы не бомбили Петербург, достаточно, чтобы россияне вывели войска из Украины. Там, в Петербурге, этого не знают. Они думают: нас бомбят, значит, надо вести войну дальше,
– объяснил Шейтельман.
Именно этот месседж Зеленский вынес в письме к Путину. Он обращался не только к Кремлю, но и к российским элитам и миллионам граждан, которые уже почувствовали последствия войны.
Зеленский в письме фактически сказал: войну закончить просто. Вам не нравится, что вас бомбят в Туапсе, Петербурге, Москве, Перми, Курской области, Краснодарском крае или Ростове? Смотрите, все просто. Я прямо сейчас готов,
– отметил политтехнолог.
Это письмо заставляет российскую аудиторию увидеть прямую связь между действиями Путина и собственными проблемами. Если им не нравятся сорванные полеты, пожары и удары по инфраструктуре, ответ лежит не в новых угрозах Украине, а в решении Москвы прекратить войну.
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Письмо для российских элит
Письмо Зеленского должно было сработать уже после ударов по Петербургу, когда российская элита собралась на форуме и ждала выступления Путина. Теперь эти люди должны были не просто слушать очередные заявления Кремля, а держать в голове простой вопрос: что он ответит на предложение завершить войну.
Элита обязательно все это прочитает, потому что письмо написано очень удачно и сформулировано очень точно. От него нельзя отвернуться,
– подчеркнул Шейтельман.
Для части гостей форума это письмо становится неудобным фоном. Они уже видят, что война возвращается в российские города и рядом с этим есть простой ответ Зеленского: Россия может все это остановить, если выведет войска из Украины.
Хотя бы треть присутствующих на этом форуме реально будет держать в голове письмо Зеленского, слушая Путина. Где его ответ? Ну давай, что дальше?,
– отметил политтехнолог.
В этом и есть сила хода. После удара по Петербургу Зеленский добавил политическое давление и обратился не только к Путину, но и к тем, кто сидит рядом с ним и видит последствия его решений.
Что известно об открытом письме Зеленского к Путину?
В письме Зеленский отдельно затронул самые болезненные для Кремля темы: большие потери российской армии, истощение ресурсов, внутреннее напряжение в России и риск новой эскалации из-за Беларуси и Приднестровья. Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что таким обращением Украина перехватила инициативу накануне выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
5 июня 2026 года в Кремле подтвердили, что Путину уже доложили о письме Зеленского. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент знает о содержании обращения, но содержательно комментировать его отказался.
В то же время Песков сказал, что тема письма так или иначе будет звучать во время пленарного заседания ПМЭФ. Отдельно он заявил, что официальных каналов общения между Россией и Украиной сейчас нет, хотя сам факт появления письма в Кремле уже публично признали.