Легендарный пистолет: президент Чехии вручил Зеленскому подарок

Европейские лидеры восхищаются мужеством и несокрушимостью украинского государства. Как символ благодарности и восхищения президент Петр Павел подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75.

Этот пистолет широко используют чешские правоохранители. Кроме этого, это является одним из лучших огнестрельных оружий в мире.

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Петр Павел привез подарок президенту Украины

В своем твиттере чешский президент 5 мая сообщил, что во время своего очередного визита в Киев он привез для украинского руководителя пистолет CZ 75 с серийным номером 22. Этим подарком он хотел показать свое "уважение к украинскому героизму".



Петр Павел привез подарок Владимиру Зеленскому / Фото Петра Павела

Кроме этого, чешский лидер напомнил, что российское полномасштабное вторжение "ударило по несокрушимости украинцев". Однако заверил, что Чехия всегда будет рядом с украинцами и будет помогать им оружием выбить оккупантов.



Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ 75 / Фото Петра Павела

Зеленский умеет стрелять из пистолета

СZ 75 – это самозарядный пистолет, произведённый в Чехословакии еще в 1975 году. Его широко используют по всему миру. Пистолет имеет высокую точность стрельбы при высокой пробивной способности шара. Его удобно держать в руке и стрелять из него.

Недавно украинцы узнали еще одну важную вещь из жизни Владимира Зеленского. Как оказалось, украинский руководитель умеет хорошо пользоваться огнестрельным оружием.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что у него есть собственный пистолет для защиты. Поэтому если бы россияне попытались брать Банковую в начале войны, то он не сдался бы в плен, а отбивался до последнего.

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