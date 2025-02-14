Путин останется угрозой для Европы даже после достижения мира, – Писториус

После заключения мирного соглашения российский диктатор Владимир Путин продолжит быть угрозой для Европы. Так, Россия может нападать гибридным способом и будет представлять угрозу для континента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса на мероприятии "Ночь инноваций", организованном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, накануне официального открытия форума, которую цитирует Укринформ.

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"Путин будет оставаться угрозой"

Писториус считает, что Трамп стремится к быстрому мирному соглашению между Россией и Украиной. Для этого администрация президента США ищет различные пути для прекращения войны. Однако Писториус склоняется к мнению, что даже после заключения мирного соглашения, Европа все равно будет под угрозой, ведь Путин будет продолжать провоцировать страны Запада.

Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и в дальнейшем будет оставаться угрозой для нашего континента,

– считает глава Минобороны Германии.

Министр добавляет, что сейчас страны нуждаются в сильной инновационной базе военных технологий. Писториус считает, что мир в Европе можно обеспечить только с позиций силы, ведь украинские военные показали, насколько важны технологические инновации в условиях современной войны. При этом, по словам Писториуса, развитие новых технологий на войне измеряется "не годами, а месяцами и неделями", ведь это вопрос жизни и смерти.

Сейчас министр обороны считает, что важнейшими для будущего технологического войска является искусственный интеллект, квантовые технологии, дроны и кибербезопасность.

"Ни одно будущее мирное соглашение не может быть достигнуто без включения Украины. И любая сделка, которая исключает Европу, также не сработает", – резюмировал министр обороны Германии.