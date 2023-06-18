Скажите это людям в Буче, – в Германии раскритиковали идею не давать оружие Украине
Источник:DW
Министр обороны Германии выступил против "ненасильственного" сопротивления как альтернативного способа борьбы украинцев с Россией. Борис Писториус считает, что прекращение поставок оружия Киеву поставит под угрозу существование Украины.
Соответствующее заявление Писториус сделал на экуменическом церковном съезде в Оснабрюке. Он ответил на то, что высказал во время дискуссии епископский викарий католической Оснабрюкской епархии Тео Пауль.
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Писториус ответил на призывы не давать Украине оружие
Пауль высказал мнение, что после начала полномасштабной агрессии Москвы "слишком много людей прониклись логикой войны", которая уже "нанесла нам столько зла в прошлом". "Есть и другие пути", – заявил священнослужитель.
Скажите об этом людям в Буче. Я не могу говорить им о ненасильственном сопротивлении, у меня на глаза наворачиваются слезы ярости,
– ответил Писториус викарию.
Министр обороны Германии соглашается, что прекращение поставок оружия Киеву означало бы быстрый конец войны. Однако, по его словам, "это был бы и конец для Украины".
Писториус подчеркнул, что в перспективе поддерживает идею мира, однако, каким путем к нему прийти, – должна решать Украина.
Епископ протестантской церкви в Ганновере Ральф Мастер тоже выступал на этом съезде. Он отметил, что его личный опыт поездки в Украину во время войны показывает, что украинцам нужно помочь "в той мере, в какой это необходимо для самообороны".
По его убеждению, пока не лучшее время для призывов к примирению.
"То, что я испытал в Украине, сделало меня еще более неуверенным в советах", – отметил Мастер.
Германия передаст Украине ракеты для Patriot
- Германии после начала полномасштабного вторжения России потребовалось определенное время, чтобы пересмотреть политику военного нейтралитета. Как итог, Берлин отказался от этой политики и стал одним из лидеров Европы по поддержке Украины.
- Сначала Германия сосредотачивала свои усилия на передаче Украине системы ПВО. Берлин продолжает усиливать ПВО Украины. В частности, Германия одна из стран, которая передала Украине ЗРК Patriot, способный сбивать "Кинжалы" и "Искандеры".
- Теперь же немецкое правительство решило немедленно передать Украине ракеты к ЗРК Patriot.
- Также важным для Украины было решение Берлина снять табу на передачу бронетехники. В частности, Германия разрешила реэкспорт танков "Леопард" и сама согласилась передать Украине эту технику.
- Пока Германия пересматривает свою позицию по вопросу возможной поставки Украине современных западных истребителей. В то же время Берлин пока отверг возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе.