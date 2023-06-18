Відповідну заяву Пісторіус зробив на екуменічному церковному з'їзді в місті Оснабрюк. Він відповів на думку, яку висловив під час дискусії єпископський вікарій католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауль.

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Пісторіус відповів на заклики не давати Україні зброю

Пауль висловив думку, що після початку повномасштабної агресії Москви "занадто багато людей перейнялися логікою війни", яка вже "заподіяла нам стільки зла в минулому". "Є й інші шляхи", – заявив священнослужитель.

Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті,

– відповів Пісторіус вікарію.

Міністр оборони Німеччини погоджується, що припинення постачання зброї Києву означало б швидкий кінець війни. Однак, за його словами, "це був би також і кінець для України".

Пісторіус наголосив, що в перспективі підтримує ідею миру, однак яким шляхом до нього прийти, – має вирішувати Україна.

Єпископ протестантської церкви в Ганновері Ральф Майстер теж виступав на цьому з'їзді. Він зазначив, що його особистий досвід поїздки в Україну під час війни показує, що українцям потрібно допомогти "тією мірою, якою це необхідно для самооборони".

На його переконання, наразі не найкращий час для закликів до примирення.

"Те, що я відчув в Україні, зробило мене ще більш невпевненим у порадах", – зазначив Майстер.

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