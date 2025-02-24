"Это очень сложная ситуация": Хегсет и Уолтц не смогли назвать Россию агрессором

Министр обороны США Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, которые являются ключевыми членами команды Дональда Трампа, отказались публично назвать Россию агрессором в войне против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Хегсет и Уолтц уклонились от ответа

В телевизионных интервью Пит Хегсет и Майкл Уолтц избегали прямых ответов на вопрос, можно ли назвать Россию агрессором. Вместо этого оба политика пытались изобразить этот вопрос как отвлечение от дипломатии Трампа.

Мой вопрос заключается в том, все ли эти поиски виновных и притворство, что их это волнует, делают мир более вероятным?

– заявил Хегсет в эфире Fox News.

На вопрос, можно ли утверждать, что Россия напала на Украину без провокаций в 2022 году, он ответил: "Справедливо сказать, что это очень сложная ситуация". Хегсет признал, что было "вторжение в Украину", однако не назвал Россию.

В то же время Майкл Уолтц уклонился от прямого ответа, когда его попросили признать Россию агрессором, и вместо этого начал сравнивать Трампа и Байдена. В эфире Fox News советник по национальной безопасности заявил, что Дональд Трамп является "главным заключателем соглашений".

Он – главнокомандующий. И только благодаря его силе мы находимся в таком положении,

– подчеркнул Уолтц.

К слову, ранее Майкл Уолтц заявлял, что США не примут отказ Украины подписывать соглашение о полезных ископаемых. Он отметил, что Зеленский вскоре его таки подпишет.