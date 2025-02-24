Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Гегсет та Волц ухилилися від відповіді

У ​​телевізійних інтерв'ю Піт Гегсет і Майк Волц уникали прямих відповідей на запитання, чи можна назвати Росію агресором. Натомість обидва політики намагалися зобразити це питання як відволікання від дипломатії Трампа.

Моє питання полягає в тому, чи всі ці пошуки винних і вдавання, що їх це хвилює, роблять мир більш імовірним?

– заявив Гегсет в ефірі Fox News.

На запитання, чи можна стверджувати, що Росія напала на Україну без провокацій у 2022 році, він відповів: "Справедливо сказати, що це дуже складна ситуація". Гегсет визнав, що було "вторгнення в Україну", однак не назвав Росію.

Водночас Майк Волц ухилився від прямої відповіді, коли його попросили визнати Росію агресором, і замість цього почав порівнювати Трампа і Байдена.

В ефірі Fox News радник з національної безпеки заявив, що Дональд Трамп є "головним укладачем угод".

Він – головнокомандувач. І тільки завдяки його силі ми перебуваємо в такому становищі,

– наголосив Волц.

До слова, раніше Майк Волц заявляв, що США не приймуть відмову України підписувати угоду про корисні копалини. Він зазначив, що Зеленський невдовзі її таки підпише.