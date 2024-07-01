Спас более 200 военных: на войне погиб медик и волонтер из Британии Питер Фуше

На войне в Украине погиб боевой медик и волонтер Питер Фуше – гражданин Великобритании. Он присоединился к украинской армии в начале полномасштабной войны.

Питер Фуше сначала волонтерил

О гибели защитника сообщили в благотворительном фонде Project Konstantin. Приехал мужчина в Украину еще в 2022 году, но как волонтер: участвовал в создании полевого госпиталя в Броварах, а затем прошел медицинские тренинги и присоединился к теробороны.

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Питер Фуше также был соучредителем благотворительного фонда Project Konstantin, названный в честь погибшего во время боев за Херсон собрата.

Фонд обеспечивает эвакуацию раненых солдат, предоставляет военнослужащим транспортные средства и другое необходимое снаряжение, а также проводит медицинские тренинги.

С начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ

В январе 2024 года Питер Фуше принял присягу и присоединился к ВСУ как боевой медик.

В апреле к военному приезжала 87-летняя мать из Южной Африки. До этого они не виделись 2 года.

"Его героизм не знал границ. Он принимал активное участие в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданских из самых опасных прифронтовых городов, а также доставлял гуманитарную помощь", – написали в благотворительном фонде.

Там подчеркнули, что "храбрость и самоотверженность Пита навсегда будут запечатлены в сердцах".

Военный хотел защитить детей

У Питера осталась 15-летняя дочь Никола. По словам защитника, именно ради нее он отправился в Украину.

"Я люблю тебя и хочу остаться с тобой, но ты в безопасности. А дети, которые там, – нет. Им нужна защита", – сказал Питер дочери перед отъездом.