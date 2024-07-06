"Вчера я был британцем, сегодня – я украинец": в Киеве попрощались с добровольцем Питером Фуше
На Майдане Незалежности 6 июля провели в последний путь добровольца Питера Фуше. В начале полномасштабной войны британец приехал в Украину помогать бороться с российским агрессором. Сначала был волонтером, а затем военным медиком, после чего принял присягу и присоединился к ВСУ.
Питер Фуше погиб на поле боя. Об этом стало известно 1 июля. Друзья и побратимы поделились воспоминаниями о добровольце в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Прощание с добровольцем Питером Фуше
Подруга Питера, содиректор благотворительного фонда Галина, рассказала, что для мужчины было важно, что он является частью украинской армии.
В Киеве попрощались с добровольцем Питером Фуше / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Побратим, командир взвода разведки 67-й бригады рассказал, что Питер Фуше – человек, который справлялся с тремя работами одновременно.
Он учился, тренировался с большим упорством, а также делал очень много в своем фонде для того, чтобы помочь нам. Поэтому со временем научился и был довольно-таки хорошим медиком и хорошим бойцом,
– отметил Лоза.
В Киеве попрощались с добровольцем Питером Фуше / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Питер Фуше эвакуировал более 200 раненых бойцов. Тяжелую работу разбавлял британским юмором.
Вчера я был британцем, сегодня я украинец,
– заявил Питер Фуше в одном из видео.
Его прах развеют над столицей, на Донбассе и часть отправят семье за границу.
Прощание с добровольцем / Фото Валентины Полищук, 24 Канал