На границе с Польшей задержан нетрезвый водитель: он оказался инспектором ГПСУ

На Львовщине стражи порядка остановили авто, за рулем которого находился пьяный украинский пограничник. Суд наказал мужчину за вождение в нетрезвом виде.

Во Львовской области правоохранители остановили авто, за рулем которого находился пьяный водитель. Впоследствии выяснилось, что мужчина работает пограничником.

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Двигался на авто нетрезвым вблизи польской границы

Инцидент произошел 25 августа около 04:00 в селе Боберка, расположенном на границе с Польшей. Пограничник в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Volkswagen Golf. Полицейские сразу заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина имел покрасневшую кожу лица, из ротовой полости ощущался резкий запах спиртного. Правоохранители предложили пройти проверку на Драгере, однако нарушитель отказался.

Как наказали нарушителя

Турковский районный суд Львовской области признал виновным пограничника в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сам мужчина подтвердил свою вину.

Теперь ему предстоит выплатить 17 тысяч гривен штрафа. Также пограничник не сможет водить автомобиль в течение года.

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