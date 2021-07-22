В пьяной водительнице, которая чуть не убила людей на Оболони, узнали судью Колегаеву
Источник:телеграм "Киев Оперативный"
На Оболони нетрезвая женщина за рулем Audi на немалой скорости вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево. В "героине" едва не трагического ДТП узнали судью Светлану Колегаеву.
О схожести женщины с судьей Деснянского районного суда Киева Светланой Колегаевой написали в соцсетях. Очевидцы аварии опубликовали соответствующие фото и видео.
Предыстория Чуть не сбила людей в Киеве: на Оболони полицейские спасают пьяную водительницу от самосуда – видео
"Пьяное" ДТП с предполагаемой судьей
Отметим, что очевидцы на месте аварии чуть не устроили самосуд. Женщину посадили в полицейское авто, где она начала плакать и закрывать лицо руками.
Между тем люди вокруг обступили машину и кричали: "Она отмажется! У нее связи ее не накажут".
Что известно о Светлане Колегаевой
Данные с сайта Деснянского районного суда
- В судебной системе больше 20 лет: с 2000 года работала помощницей судьи судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Украины.
- До 2004 года была помощницей судьи судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины.
- В Деснянском суде работает больше 15 лет – с декабря 2004 года.
В судебной системе Колегаева работает больше 20 лет / Фото из телеграма "Киев Оперативный"
Отметим, что в свежей декларации Светланы Колегаевой нет ни одного транспортного средства.
ДТП на Оболони с нетрезвой водительницей: главное
- Инцидент произошел на улице Приречной вечером, 21 июля.
- Женщина за рулем Audi не справилась с управлением и выехала на обочину. Там иномарка снесла металлический столб и влетела в дерево. Чудом никто из пешеходов на тротуаре не пострадал.
- Местные жители, которые едва не оказались под колесами, выражали нешуточное возмущение неадекватным управлением женщины.
- Впоследствии возле места аварии появились не совсем трезвые защитники водительницы. Мужчины начали говорить, что ничего серьезного не случилось, а женщина "никого же не убила".
- Между жителями Оболони и ее друзьями начались стычки. На место приехали сразу 4 экипажа патрульных и медики скорой.