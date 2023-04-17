Проиграл апелляцию: участнику скандальных "пьяных вечеринок" избрали меру пресечения
Источник:Андрей Небитов
Один из организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве проиграл апелляцию в суде. Его взяли под стражу.
В феврале огласку приобрело дело о том, как молодые ребята организовывали вечеринки в Киеве. На них приглашали девушек, где их накачивали запрещенными препаратами. Когда жертвы теряли сознание – организаторы начинали издеваться и обижать девушек.
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Одного из организаторов взяли под стражу
Один из организаторов "пьяных вечеринок" подал апелляцию в суд. Сегодня, 17 апреля, состоялось заседание в Киевском апелляционном суде, однако парень его проиграл. Организатора скандальных вечеринок взяли под стражу в зале суда под залог.
Сегодня постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен,
– сообщил глава Киевской полиции Андрей Небитов.
Вероятно, речь идет об Андрее Ярине, который должен находиться под стражей до 1 мая 2023 года.
Как сообщили в полиции Киевской области позже, уроженца Хмельницкой области уже доставили в СИЗО. Его подозревают в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера совершенных по предварительному сговору группой лиц.
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Досудебное расследование по делу скандальных вечеринок продолжается.
Скандал с пьяными вечеринками: что известно
- 1 февраля полиция провела обыски у организаторов пьяных вечеринок в Киеве. Стоит отметить, что ребята сами публиковали в соцсетях фото и видео с вечеринок, где обижали девушек.
- Ребята приглашали девушек на вечеринку, во время которой их накачивали, вероятно, снотворными. После того, как они теряли сознание, организаторы вечеринок начинали издеваться над девушками. Свои действия они оправдывали тем, что показывают их легкомыслие.
- Ребятам объявили о подозрениях по статье об изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
- Организаторам скандальных вечеринок также вручили повестки. В ТЦК заявили, что это не наказание для ребят – это было вынужденное решение. Военнообязанные не сообщили ТЦК об изменении места жительства.
- Двое фигурантов дела – Ярослав Домбровский и Олег Захаров ныне находятся на свободе. Их отпустили под залог в размере 402 тысяч гривен за каждого.