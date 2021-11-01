Пьяный мотоциклист перевернулся с женщиной и детьми: умерла 4-летняя девочка

Водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры – женщина и 3 ребенка. От полученных травм 4-летняя девочка погибла на месте.

ДТП произошло 31 октября в Донецкой области в Волновахском районе. Правоохранители установили, что у 32-летнего местного жителя, вызвавшего его, не было права управления мототранспортом.

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Двигаясь на мотоцикле, мужчина не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате транспорт перевернулся. В результате ДТП 29-летняя женщина и двое ее детей 10 и 8 лет получили телесные повреждения. В то же время 4-летняя девочка от полученных травм погибла на месте.



Водитель выехал за пределы проезжей части и мотоцикл перевернулся / Фото Нацполиции

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.

Полиция устанавливает происшествия. Решается вопрос о задержании водителя мотоцикла и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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