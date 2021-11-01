ДТП сталась 31 жовтня на Донеччині у Волноваському районі. Правоохоронці встановили, що 32-річний місцевий мешканець, який її спричинив, не мав права керування мототранспортом.

До теми У Броварах пенсіонерка загинула під колесами двох авто

Рухаючись на мотоциклі чоловік не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок цього транспорт перекинувся. У результаті ДТП 29-річна жінка та двоє її дітей 10 та 8 років отримали тілесні ушкодження. Водночас 4-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці.



Водій виїхав за межі проїзної частини і мотоцикл перекинувся / Фото Нацполіції

Зауважимо! Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Поліція встановлює обставини події. Наразі вирішується питання щодо затримання водія мотоцикла та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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