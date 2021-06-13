Отпросился "в кусты": пьяный россиянин 6 часов прятался в реке от сотрудников ГАИ

На Сахалине пьяный водитель пытался скрыться от правоохранителей в реке. Он простоял там под мостом полночи. Впрочем, штрафа избежать не удалось.
Курьезный инцидент произошел 11 июня. Вечером сотрудники ГАИ остановили 25-летнего россиянина, который был за рулем автомобиля Toyota Vista.
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Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, у него даже не было при себе водительского удостоверения. За это ему угрожал по меньшей мере штраф.
Примерно в 19:00 нарушитель сказал, что ему нужно отойти "в кусты". Взамен побежал через заросли в реку. Он залез под мост и не вылезал оттуда до 1:00.
Впрочем, его план так и не увенчался успехом. Ведь все это время рядом дежурили экипажи ГАИ. В конечном итоге, на него таки составили протокол за нарушение.
Погоня за пьяным водителем на Львовщине
- В Давидове, что под Львовом, правоохранители задержали пьяного водителя Skoda Octavia. Сбегая от полиции, он выбил дверь и разбил стену супермаркета.
- К счастью, в результате ДТП он не пострадал. Нарушителю "светит" 10,2 тысячи гривен штрафа и лишение водительских прав на год.