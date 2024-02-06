Дебош в блиндаже: как пьяный российский военный расстрелял своих командиров, – документы

Российская оккупационная армия продолжает быть "настоящим образцом дисциплины". Употребление алкогольных напитков и пьяные дебоши уже стали привычным делом для оккупантов, а нередко такие случаи заканчиваются перестрелками.

Российская оккупационная армия продолжает быть "настоящим образцом дисциплины". Употребление алкогольных напитков и пьяные дебоши уже стали привычным делом для оккупантов, а нередко такие случаи заканчиваются перестрелками.

Об одном из таких случаев стало известно 24 Каналу. Из наших источников мы получили документы оккупационной армии, в которой говорится о последствии пьяной стрельбы, которую устроил солдат 17 отдельного танкового полка на оккупированной части Херсонщины.

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Пьяный россиянин расстрелял командиров

В нашем распоряжении оказался приказ командующего оккупационной российской группировки войск "Днепр" Михаила Теплинского от 30 ноября 2023 года. Он связан с инцидентом, случившимся в расположении 17 танкового полка 27 ноября.

Согласно указу, группа российских оккупантов нарушили воинскую дисциплину и устроили себе пьянку. В эту группу вошли:

ефрейтор Посметухов – наводчик инженерно-саперной роты 17 полка,

рядовой Етманов – старший механик-водитель 1 мотострелковой роты 17 полка,

рядовой Жоренко – наводчик-оператор отряда "Шторм".

Сразу после полуночи в ночь на 28 ноября ефрейтор Посметухов взял свой штатный автомат АК-74 и пошел в блиндаж, где проживал командир 1 батальона 17 танкового полка подполковник Клюкин.

Как отмечается в указе, Посметухов испытывал личную неприязнь к капитану Комаровскому, который также проживал в этом блиндаже. Комаровский в то время находился в должности командира ремонтной роты. Причины такой неприязни – предыдущее наказание ефрейтора за нарушение дисциплины и обещание отправить его в штурмовое подразделение.

Кроме упомянутых подполковника Клюкина и капитана Комаровского, в этом блиндаже также проживали капитан Трубин и мастер электроприборов ремонтной роты рядовой Петриченко.

Посметухов начал стучать в дверь блиндажа, пытаясь попасть внутрь. На стук пришли младший сержант Глазьев и рядовой Сорокин, которые в то время находились в ночном патруле. Они начали окликать Посметухова, но тот в ответ лишь начал стрельбу. В результате старший сержант Глазьев был ликвидирован на месте.

Тогда пьяный ефрейтор сумел проникнуть в блиндаж, где расстрелял его жителей, которые в это время спали. Ликвидированными были:

подполковник Клюкин,

капитан Трубин,

рядовой Петриченко.

Что интересно, среди всех обитателей блиндажа выжить смог только капитан Комаровский, а именно на него, напомним, ефрейтор Посметухов и точил зуб. Предположительно, самого Комаровского в это время банально не было в блиндаже.

Также довольно интересно, что никто в блиндаже не услышал стрельбы, которая происходила прямо под его дверью между Посметуховым и Глазьевым с Сорокиным. Поэтому не исключено, что офицеры также могли быть "под мухой". Ведь каждый офицер должен быть достойным своих подчиненных.

Самого же Посметухова после стрельбы и убийства двух старших офицеров, младшего сержанта и рядового Петриченко задержали его же собутыльники – рядовые Этманов и Жоренко.

Пьяная стрельба в оккупационной армии: смотрите документы

Серия нарушений в российской армии

После такого инцидента даже в российской оккупационной армии решили провести расследование, что же могло стать причиной пьяной стрельбы. Что и неудивительно, ведь на такую бессмысленную ликвидацию командира целого батальона даже российское командование не сможет закрыть глаза. Поэтому в результате проведенной проверки выяснился целый ряд нарушений со стороны командования 17 мотострелкового полка.

Первое такое нарушение касалось самого ликвидированного подполковника Клюкина. Согласно указу военного комиссара Ленинградской области России от 25 июня 2023 года, он был назначен командиром 1 танкового батальона 17 танкового полка. Впрочем, по факту у него была совсем другая должность.

По решению командира 17 танкового полка подполковника Александрова, Клюкина отстранили от должности командира батальона и назначили в ремонтную роту. Впрочем, документально такое решение не было оформлено, а Клюкину не определили никаких должностных обязанностей в ремонтной роте.

То есть подполковник Клюкин буквально только "числился" в 17 полку, не имея никаких обязанностей. С чем связано такое решение Александрова, из документов неизвестно. Впрочем, вспоминаем, как Клюкин и его сожители не услышали стрельбу прямо под дверью их блиндажа. Из этого можем предположить, что выпивка в батальоне – дело регулярное. К слову, вместо Клюкина обязанности командира 1 батальона выполнял его начальник штаба майор Адоньев.

Но на этом нарушения в 17 полку не заканчиваются. Еще один ликвидированный оккупант капитан Трубин прибыл в полк на должность командира ремонтной роты, которая уже была занята. Поэтому Трубина рассматривали на должность командующего автомобильной службы полка, но на момент ликвидации он не занимал никакой должности.

А ликвидированный "дружественным" огнем под блиндажом младший сержант Глазьев по штату и вовсе был военнослужащим другого подразделения – 24 мотострелкового полка. Из четырех ликвидированных россиян нарушений не обнаружили только в отношении рядового Петриченко.

Как россияне борются с выпивкой в армии

Чтобы побороть частые случаи употребления алкогольных напитков российскими военными, командование в январе 2024 года распространило среди подразделений на оккупированной части Херсонщины "комплексный план противодействия употреблению алкоголя".

Этот план также оказался в нашем распоряжении. Отдельные пункты в нем кажутся довольно смешными:

Распространение информационных бюллетеней, газет, настенной печати с пропагандой здорового образа жизни и разъяснением негативных последствий употребления алкогольных напитков в боевой обстановке.

Распространение в местах проживания личного состава информационных листовок с историями о преступлениях, которые совершили пьяные военнослужащие группировки "Днепр".

Предупреждение об ограничении по страховым выплатам военнослужащим, которые употребляют алкогольные напитки.

Распространение сатирических листовок, высмеивающих нарушителей воинской дисциплины, употребляющих алкогольные напитки.

Отправка писем с характеристикой близким родственникам нарушителя, главам администраций, в военные комиссариаты, и на место предыдущей работы.

Рекомендации командования для противодействия выпивке: смотрите документы

К сожалению, не все россияне склонны к самоликвидации. Многих из них приходится уничтожать Силам обороны Украины, а наш долг – помогать им в этом.Для этого работает наш– здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды украинской армии.