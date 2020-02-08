Пьяный водитель на "зебре" влетел в коляску с младенцем: жуткое видео

В Энергодаре Запорожской области пьяный водитель сбил на пешеходном переходе мать с ребенком 7 февраля. Коляска с трехмесячным малышом отлетела на несколько метров.

В крови 49-летнего водителя обнаружили 1,85 промилле алкоголя, сообщили в Нацполиции.

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Женщину и ребенка доставили в больницу. После обследования выяснилось, что серьезных травм ни мать, ни ее ребенок не получили. Водителя же задержали, следствие пока продолжается. Если вину водителя докажут, то он может получить максимальное наказание – лишение водительских прав и ограничение свободы на 3 года.

Смотрите видео 18+ момента наезда в Энергодаре:

Смотрите фото с места ДТП в Энергодаре / Фото: Медиа-центр

Справка: с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Первое управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Повторное нахождение за рулем в состоянии опьянения будет стоить до 51 тысячи гривен.

К слову, в Украине в 2019 году в результате ДТП погибли 3 тысячи 454 человека, среди них 164 ребенка. За прошлый год правоохранители задержали 115 711 тысяч пьяных водителей.