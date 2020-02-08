П'яний водій на "зебрі" влетів у візок з немовлям: моторошне відео

В Енергодарі Запорізької області п'яний водій збив на пішохідному переході матір з дитиною 7 лютого. Візок з тримісячним малюком відлетів на кілька метрів.

У крові 49-річного водія виявили 1,85 проміле алкоголю, повідомили у Нацполіції.

До теми: Авто в'їхало у пішоходів на Львівщині: загинула жінка, є постраждалі

Жінку та дитину доставили до лікарні. Після обстеження з'ясувалося, що серйозних травм ані мати, ані її дитина не отримали. Водія ж затримали, слідство наразі триває. Якщо провину водія доведуть, то він може отримати максимальне покарання – позбавлення водійських прав та обмеження волі на 3 роки.

Дивіться відео 18+ моменту наїзду в Енергодарі:

Дивіться фото з місця ДТП в Енергодарі / Фото: Медіа-центр

Довідка: з 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані. За перше керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння карається штрафом від 17 тисяч до 34 тисячі гривень. Повторне перебування за кермом в стані сп'яніння буде коштувати до 51 тисячі гривень.

До слова, в Україні у 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 тисячі 454 людини, серед них – 164 дитини. За минулий рік правоохоронці затримали 115 тисяч 711 п'яних водіїв.