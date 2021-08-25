Пять стран решили создать фонд поддержки Украины, чтобы смягчить влияние России

25 августа 2021 , 10:26
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Источник:

Посольство Великобритании в Киеве

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создали фонд "Партнерство за сильную Украину". Таким образом они хотят помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах нашей страны.

В британском посольстве сообщили, что фонд начнет свою работу до декабря 2021 года. В течение трех последующих лет от доноров имеют за цель привлечь 35 миллионов фунтов (около 1,2 миллиарда гривен).

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Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или оказание грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины,
– отметили дипломаты.

Вложенные средства должны:

  • помочь повысить качество государственных услуг;
  • увеличить доходы домохозяйств;
  • усилить связи между общинами, разделенными конфликтом.


Пять стран решили создать фонд поддержки Украины / Фото посольства Великобритании в Киеве

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Автор: Олег Васьків