Пять угроз Путина: Волкер назвал новую дату российского вторжения России в Украину

Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Владимир Путин пытается расшатать и расколоть Европу. Для этого глава Кремля занимается "всесторонней эскалацией угроз внутри Европы".

В частности самая непосредственная угроза – для Украины, то есть Россия создала силы для нового военного штурма, который могут начать в кратчайшие сроки. Волкер также назвал 5 основных угроз для Европы.

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Курт Волкер назвал 5 непосредственных угроз для Европы

Используя, по его мнению (говорится про Путина – 24 канал), высшую стратегическую позицию перед лицом отступления США, раздробленности и слабости Европы, Путин видит возможности получить значительную победу в том, что Россия считает своей сферой влияния на Востоке Европы,

– написал Волкер.

Он также пояснил, что "у Запада нет другого выбора, кроме как твердо стоять перед лицом российской агрессии". Дипломат назвал 5 угроз для Европы от Путина:

сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы, объясняя это потенциальным оппонентам тем, что действия Европы по его сдерживанию угрожают отоплению домов граждан;

использование Беларуси для переправки мигрантов в Евросоюз;

сосредоточение войск и тяжелого вооружения в Украине и вокруг нее, в частности к северу от Киева, в Крыму, на Донбассе и на Востоке в Южном военном округе России;

угроза нового конфликта на Балканах путем разжигания сербского национализма, включая шаги к возможному распаду Боснии и Герцеговины и вызовы для независимости Черногории;

продвижение структуры 3+3 для работы с Южным Кавказом (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения и Грузия), чтобы заменить влияние США и Восточного партнерства Евросоюза.

Волкер также добавил, что Кремль осуществляет эти шаги после нескольких лет враждебных действий России и вмешательства во внутреннюю политику Запада, включая дезинформацию, убийства, саботаж, взяточничество и другие средства, направленные на ослабление Европы и США.

Самая непосредственная угроза для Украины

Дипломат заявил, что Россия создала силы для нового военного штурма, который могут начать в кратчайшие сроки.

Время для шагов России благоприятный: 8 декабря 2021 года отмечается 30 годовщина распада Советского Союза, на что Путин сетовал как о величайшей трагедии 20 века,

– убежден Волкер.

Дипломат объяснил, что это происходит тогда, когда:

"канцлер Ангела Меркель передает власть правительству Германии во главе с Социал-демократической партией, а Россия пытается преодолеть последние препятствия, чтобы запустить газопровод "Северный поток-2";

в апреле во Франции ожидаются выборы;

президент Джо Байден вывел войска США из Афганистана и дал понять, что хочет сделать это также из Ирака и Сирии, в то время, как его политические позиции в США слабеют".

Все это не означает, что Россия безвозвратно готова к новому вторжению в Украину. Скорее, Путин готовит силы и аргументацию, необходимые, чтобы дать ему возможность; вариант, который был бы невозможным, если бы эти предыдущие шаги не были сделаны,

– убежден Волкер.

Дипломат пишет, что вероятнее всего объяснение событий заключается в том, что Путин стремится к уступкам и жестам деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгнуться.

"И тот факт, что он собрал необходимые силы, означает, что сильный ответ Запада является важным, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогим для России", – заверил экс-спецпредставитель США по вопросам Украины.

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