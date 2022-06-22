Пять женщин под Балаклеей погибли в результате российского минометного обстрела

Российские оккупанты продолжают стрелять по мирным городам Украины. Они уничтожают не только инфраструктуру, но и убивают гражданских.

Минометный обстрел под Балаклеей – 5 женщин погибли

Так, сегодня, 22 июня, россияне атаковали из миномета село Пришиб Изюмского района. К сожалению, в результате атаки погибли пять женщин. Об этом рассказал глава Изюмской районной администрации Степан Масельский.

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Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе возле подъезда многоэтажного дома,

– сказал Масельский.

Отмечается, что обстрел под Балаклеей Харьковской области был около 13:30.

Предыдущие обстрелы в Харьковской области: последние новости

Харьковская область постоянно под обстрелами. Не проходит почти и дня, чтобы область не подвергалась атакам. Так, 21 июня оккупанты тоже обстреляли Харьковскую область. В результате атаки по Чугуеву погибли 6 мирных жителей, еще 3 гражданских получили ранения.

Также 21 июня жители Харькова услышали звуки взрывов, россияне открыли артиллерийский огонь. В результате обстрелов в Индустриальном районе города пострадали 7 человек. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло – россияне убили 5 жителей, а еще 11 – ранили.

Огонь оккупанты вели из реактивной системы залпового огня "Ураган". Они стреляли по жилым и коммерческим зданиям.

Утром 22 июня противник вновь нанес удары по Чугуеву. Вражеские обстрелы стали причиной нескольких пожаров и разрушения домов. К сожалению, из-под завалов достали тела двух женщин – это работницы местного коммунального предприятия, которые находились на своих рабочих местах.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты не могут добиться успеха в боях против ВСУ в Харьковской области. Именно поэтому усилили обстрелы региона.

Следует упомянуть и о словах Зеленского, он говорит, что Россия собирает силы для повторного наступления на Харьков. Оккупанты хотят возобновить наступление в Харьковской области, хотя ВСУ ранее деоккупировали этот регион.

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