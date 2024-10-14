Пятые сутки попыток россиян прорваться в Курской области: Зеленский провел Ставку по фронту

Владимир Зеленский 14 октября провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Одной из тем встречи была ситуация, которая сложилась на фронте в Украине.

Кроме этого, президент обсудил ситуацию с попыткой россиян наступать в Курской области. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

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Какие темы поднимали во время заседания Ставки

Зеленский рассказал, что во время Ставки он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по оперативной ситуации на фронте.

Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону в Курской области. Парни держатся и контратакуют,

– написал президент.

Кроме того, по словам украинского лидера, была глубокая аналитика ГУР МО и Службы внешней разведки о том, кто именно помогает России вести ее захватническую войну против Украины – военно, экономически, политически, открыто и скрыто – и какие шаги нужно принять нам, нашим партнерам, чтобы ослабить эти преступные союзы.

Также Зеленский отметил, что был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды. В частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский оборонно-промышленный комплекс.

К слову, президент Украины в вечернем обращении за 12 октября рассказывал, что оккупанты пытались оттеснить наши позиции в Курской области, но защитники в дальнейшем держат рубежи. Поэтому операция ВСУ в этом российском регионе продолжается.