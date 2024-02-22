Крынки – чрезвычайно важный плацдарм: в Сухопутных войсках назвали угрозы для россиян

Украинский плацдарм в Крынках представляет большую угрозу для оккупационной армии и сковывает ее действия. Поэтому россияне грезят "зачисткой" левого берега Херсонской области от бойцов Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на все фейки российской пропаганды о якобы "захвате Крынков", плацдарм на левобережье Херсонщины находится в зоне огневой защиты и поддержки украинских войск. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Логистика врага под угрозой

Российские пропагандисты рассказывают сказки о том, что масштабная переброска войск и техники на левый берег Днепра возможна только через сухопутный коридор. Однако оккупантам не мешало бы обратить внимание на собственные проблемы, ведь захватчики осуществляют поставки на левобережье Херсонщины по материковой территории Украины, а это самое длинное логистическое плечо.

Доехать до левого берега Днепра, с учетом контратак наших войск, это тоже некий квест для оккупантов. На самом деле не так все легко поставлять,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Крым – это второй путь поставки для россиян в Херсонскую область. Однако там тоже уничтожены водные переправы, в частности с полуострова на материковую территорию Украины. К тому же российский флот разорван.

Керченский мост работает, но во время воздушной тревоги в Крыму его перекрывают. То есть говорить о надежности и непрерывности поставок нельзя.

Расширение плацдарма – возможно

Крынки – чрезвычайно важный плацдарм. По возможности ВСУ будут расширять его настолько, чтобы это позволило без больших угроз перебросить тяжелую бронетехнику, перевезти артиллерию и наладить поставки водным способом, или с помощью инженерных приспособлений, или даже с использованием барж.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что сейчас есть много моментов, которыми оперируют инженерные и логистические войска, чтобы перебрасывать личный состав и технику через водные преграды.

"Произойдет ли это? Конечно, потому что территория удерживается россиянами. Если встанет вопрос расширять Херсонское направление, или потенциально наши войска будут иметь возможность, конечно, это будет использовано. В то же время для врага это представляет угрозу", – отметил Тимочко.

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