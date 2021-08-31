"Плакали даже мужчины": с чем столкнулся искалеченный 7-летний мальчик из Черкасс

Состояние 7-летнего мальчика, которого с жуткими травмами доставили в больницу 24 августа, значительно ухудшилось. Депутат Олег Петренко, который одним из первых сообщил о вопиющем случае, говорит, что говорить что это – случайность противоречит даже остаткам норм морали.

Бабушка и отчим утверждают, что ребенок просто упал из кучи кирпича. Однако состояние маленького пациента свидетельствует о том, что ему не оказывали помощь около 5 дней.

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Мальчик был у бабушки и дедушки с младшей сестренкой

Олег Петренко рассказал детали истории, которая всколыхнула Украину. Андрюшу вместе с младшей сестренкой отвезли к Лясовым – бабушке и дедушке. В это время она с мужем уехала в столицу – на операцию.

Лясовы занимаются содержанием около 15 собак. Четвероногие жили не в вольерах. Собаки, по словам Петренко, держали в страхе всех соседей, ведь среднеазиатские овчарки не раз нападали, как на них, так и на прохожих.

Собак с трудом удалось по решению суда изъять. И вот на днях мне позвонили и попросили помочь узнать, что с маленьким мальчиком, которого увезли в больницу из дома этой семьи,

– рассказал Петренко.

Депутат связался с больницей и спросил, что нужно для помощи. Именно тогда он и узнал, что именно с мальчиком и был шокирован.

Версия о падении не выдерживает критики, – Петренко

Бабушке уже объявили о подозрении, но политик говорит – дело продвигается очень странно. Якобы поведение полиции изменилось: сначала они говорили откровенно, а теперь с осторожностью.

Мое оценочное суждение: версия, что ребенок получил эти страшные травмы после падения из кучи кирпича, не выдерживает критики. После этого комментария сотрудницы черкасской полиции врачи стали очень сдержанно комментировать ситуацию,

– пояснил Петренко.

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У мальчика – пролежни

Депутат уверен, оторванная губа и уши, часть полового органа не может быть случайностью. Сейчас результатов судмедэкспертизы нет. Пролежни, отмечает Петренко, свидетельствуют о том, что мальчик без сознания лежал несколько дней.

Ни врач скорой, ни другие врачи – не судмедэксперты. Но они опытные специалисты, которые за десятки лет практики видели всякое, вот только подобного – еще нет. Плакали мужчины. И я тоже,

– добавил депутат.

30 августа суд должен избрать меру пресечения Виктории Лясовой. Однако, как сообщил Петренко из-за большого количества журналистов заседание перенесли – на день. Его будут проводить в закрытом режиме.

Что известно о жутком случае с мальчиком в Черкасской области