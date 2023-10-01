Пламя охватило склады с зерном: появилось видео последствий удара по Умани

В Черкасской области продолжается ликвидация последствий ночного российского удара по промышленному объекту в Умани. Враг попал в складские помещения с зерном.

Об этом сообщили в МВД Украины и публиковали кадры последствий попадания. На видео виден масштаб пожара. Отмечают, что стражи порядка фиксируют очередные преступления россиян.

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Черкасская область. Продолжается ликвидация последствий ночного российского удара по промышленному объекту в городе Умань. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов,

– отметили в министерстве.

На опубликованных кадрах видно охваченное пламенем здание, оно полностью изуродовано.

Последствия попадания в Умани: видео

Напомним, ночью враг массированно атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, зафиксировано попадание в промышленный объект.

Главное об атаке врага

Ночью 1 октября русские войска массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По предварительной информации, пострадал один человек. Ее госпитализировали в больницу.

Заметим, что о взрыве в Умани стало известно ориентировочно за 10 минут до часу ночи.

Полчаса до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников для региона.

Заметим, что этой ночью кроме попадания в Черкасской области есть прилет на Днепропетровщине – в Кривом Роге повреждена гражданская инфраструктура. Также есть попадания в Николаевской области.

Всего ночью враг выпустил по Украине 30 "Шахедов", из которых силами и средствами Воздушных сил было сбито 16 дронов. Все о ночной атаке врага мы собрали в одном материале – читайте здесь.