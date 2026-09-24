Украина знает, чем и по каким объектам энергетики будет наносить удары Россия, – Шмыгаль

Украинские спецслужбы получили два подробных документа с планами России по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины предстоящей зимой. Материалы содержат точные расчеты целей и необходимое количество вооружения для каждого объекта.

Как рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль, полученные материалы поражают партнеров и украинских специалистов своим цинизмом и холодным террористическим расчетом.

Масштабные планы врага и защита систем

Полученная от спецслужб документация состоит из двух больших объемных файлов с подробными таблицами. В них российские военные четко расписали так называемые наряды оружия для уничтожения каждого отдельного объекта, заявил Шмыгаль.

Враг спланировал комплексные удары, охватывающие уничтожение объектов генерации, интерконнекторов через Днепр и на границе с Европой, а также систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По словам министра, отдельные стратегии агрессор разработал для крупных городов, в частности, Киева, Харькова, Одессы и других полумиллионников. Для атак противник рассчитывает применять от баллистики к реактивным и обычным беспилотникам.

Украина уже принимает меры по противодействию зимней кампании агрессора, заверил Шмигаль. Он утверждает, что уже построено более 200 капитальных бетонных сооружений над ключевыми объектами, которые определены врагом как приоритетные.

Кроме этого, устанавливают предэтонационные экраны и специальные сетки для защиты от FPV-дронов.

Безусловно, ПВО сегодня дает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов, даже 10% – это больно,

– подчеркнул чиновник.

Именно поэтому Украина сотрудничает с партнерами по приобретению и накоплению резервного оборудования, что позволит быстро ликвидировать последствия атак. Хотя, как объяснил Шмигаль, полностью закрыть энергетическую систему "бетонным куполом" невозможно.

Министр подчеркнул, что в случае продолжения ударов по украинской инфраструктуре государство будет давать достойный ответ.

Наши дипзабастовки, если враг будет атаковать нас, будут продолжаться. России будет больно. Безусловно, мы готовимся к этой зиме совсем по-другому, чем были готовы к прошлому. Мы говорим, что эта зима будет испытанием, но мы его точно пройдем,

– резюмировал Шмигаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, если государство-агрессор также не будет атаковать украинскую энергетику. Энергетическое перемирие он обсуждал, в частности, с президентом США Дональдом Трампом. После стало известно, что США передадут России украинское предложение по этому поводу.