План "Б", который откладывает вторжение, – Фейгин о возможном признании боевиков Путиным
Россия отрицает, что является участником войны на оккупированных территориях Донбасса, однако обращение Госдумы может все изменить. Признание Владимиром Путиным боевиков может быть так называемым планом "Б".
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, голосование по обращению Госдумы к Путину по поводу "признания боевиков" предварительно согласовывали.
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Россия сама себя признает участником конфликта
"Если Путин сегодня – завтра примет решение о признании псевдореспублик в ускоренном порядке – это вообще все меняет, это же логично. Сразу же пойти по пути признания, отменить де-факто свой статус в минских договоренностях, нормандском формате, тогда ты – участник конфликта?", – сказал Фейгин.
То, что Россия участник конфликта – все знали, но Кремль это отрицал. По словам правозащитника, в случае принятия Путиным решения по легитимизации ОРДЛО, России придется "сменить таблички" – сказать, что войска там находятся и эта территория оккупирована.
Скажу осторожную мысль, что это (легитимизация ОРДЛО – 24 канал) – альтернативный план "Б", который откладывает вторжение. Поэтому где повод для вторжения? Что Украина нападет на псевдореспублики, если Путин постановлением Думы их признает?
Фейгин об обращении Госдумы к Путину: смотрите видео
Дума обратилась к Путину относительно боевиков: коротко
- 15 февраля Госдума приняла обращение к Путину о легитимизации боевиков на оккупированном Донбассе. Речь идет о проведении переговоров с главарями боевиков "для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи" в частности.
- Глава Кремля цинично прокомментировал действия российских депутатов и попытался оправдать действия Госдумы.
- В украинском Министерстве иностранных дел заявили, что соответствующее решение России не будет иметь правовых последствий. Признание Россией боевиков будет означать ее сознательный выход из минских договоренностей.
- Кроме того, Верховная Рада Украины уже обратилась к ряду международных организаций и правительств других стран.