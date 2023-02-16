Россия готовится к плану "Б" относительно Украины, его в Кремль принес Медведчук, – Данилов

Российские захватчики готовятся к плану "Б" по Украине. В Кремле уже поняли, что полностью захватить наше государство не получится, поэтому хотят реализовать так называемый "корейский сценарий".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Также он отметил, что план "Б" принес предатель Украины, кум Путина Виктор Медведчук.

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Россия хочет сделать так называемую "вторую Украину"

В России сейчас стоит задача сделать так называемый "корейский вариант". Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну не могут, и будут сейчас делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таким не является, он просто предатель,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что Медведчук, отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложение о создании двух стран". Цель Россия – в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым. Затем реализовать эту идею раздела Украины.

В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, живущие в нашей стране,

– отметил секретарь СНБО.