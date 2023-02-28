Главное выйти к Азовскому морю: Жданов об эффективной деоккупации Крыма

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предложил собственный план нейтрализации российских войск во временно оккупированном Крыму. Он считает, что нужно нанести максимальное поражение оккупантам дальнобойным оружием. И тогда не потребуется широкомасштабная сухопутная атака на полуостров.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что подобный план освобождения Крыма уже предлагался украинской экспертной средой. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, Бен Ходжес материализовал то, что уже известно украинским аналитикам.

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Освобождение Крыма небольшими усилиями

Он считает, что деоккупация Крыма может быть реализована при 2 условиях:

украинским военным нужно дойти до Азовского побережья любым путем;

иметь в наличии дальнобойное оружие, которое мы ожидаем от западных партнеров.

С его помощью важно отрезать обеспечение Крыма с материковой России. Для этого берется под огневой контроль паромная переправа и остатки Крымского моста,

– объяснил эксперт.

По его словам, потом начинается такая же методическая операция, которая проходила на Правом берегу Днепра в Херсонской области – нужно уничтожать российские военные объекты на территории Крыма.

"Таким образом Крым можно будет осовбодить небольшими усилиями, ведь долго без обеспечения они там не продержатся", – подчеркнул Жданов.

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Нужны самолеты западного образца

Однако эксперты считают, что в случае отрезания Крыма от поставок оружия с материковой России, оккупанты могут использовать транспортную авиацию, доставлять вооружение через море и по территории, куда Украина еще не достает своей ПВО.

Если у Украины будут самолеты западного образца или хотя бы модернизированные МиГ-29, то с применением противорадиолокационных ракет типа HARM, истребительная авиация сделает свое дело,

– подчеркнул Жданов.

По его мнению, главное "подавить" систему противовоздушной обороны Крыма. И дальше ни одна российская авиация никуда не долетит.

Также он добавил, что украинские самолеты следует переоборудовать для того, чтобы они использовали ракеты HARM.

"У польских и словацких МиГ-29 уже есть подвесы под натовское вооружение. Если нам их передадут, мы сможем применить любые системы образца НАТО. И выполнить эту задачу и в воздухе, и на суше", – отметил Олег Жданов.

План деоккупации Крыма от Бена Ходжеса / Смотрите карту из его соцсетей

План Бена Ходжеса по освобождению Крыма: важное